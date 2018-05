Gioca nel parco, cade dall'altalena: bambina di due anni perde i sensi

di Paola Treppo

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) - Unadi due anni èin un parco pubblico dida circa un metro di altezza e ha perso per un attimo conoscenza per ilriportato nella caduta a terra. La mamma, molto spaventata, nel panico, ha chiesto aiuto e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elisoccorso decollato dalla elibase di Campoformido e una ambulanza.I sanitari hanno soccorso la bimba che, per fortuna, ha ripreso i sensi. Per lei è stata comunque disposta una visita in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova per tutti gli accertamenti e i rilievi di rito; è successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 marzo.