Ballottaggio a Udine, urne aperte dalle 7 alle 15: l'ultima occasione per scegliere il sindaco della città

UDINE - Urne aperte dalle 7 per il secondo e ultimo giorno nei 98 seggi elettorali del Comune di Udine per votare il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, nella sfida tra il sindaco uscente Pietro Fontanini e Alberto Felice De Toni. I seggi saranno aperti fino alle 15 poi comincerà lo scrutinio delle schede.

Sono aperti gli uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

La collaborazione tra il Comune di Udine, il Servizio Elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione di tutti i dati ufficiosi riguardanti lo svolgimento delle elezioni (affluenza al voto e risultati). Sono 80.560 gli udinesi che hanno diritto al voto; al primo turno - ma si votava contemporaneamente per le elezioni regionali - l'affluenza è stata del 54%. Sulla scheda gli elettori troveranno solo i nomi dei due candidati, affiancati dai simboli dei partiti che li sostengono: per Fontanini Identità civica, Lega, Lista Fontanini, Udc, Fratelli d'Italia e Forza Italia; per De Toni Alleanza Verdi e Sinistra, Terzo Polo, Lista De Toni e Pd. Non si può esprimere il voto disgiunto.