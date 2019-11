Anziano avvocato esce di casa e scompare: ricerche con i cani

CIVIDALE DEL FRIULI - Sono in corso da martedì le ricerche di un anziano avvocato ora in pensione, Giovanni Fantino, 83 anni, molto noto a Cividale del Friuli, scomparso dopo essere uscito dalla sua abitazione nella città ducale. L'anziano, che vive solo con il supporto di una persona che lo aiuta nelle faccende domestiche, non soffre di particolari problemi di salute. Il timore è che possa trovarsi in stato confusionale. L'allarme è stato lanciato dal figlio che è riuscito a mettersi in contatto telefonico con lui intorno alle 13.30 di ieri. L'ultimo avvistamento risale invece alle 8.30 di ieri mattina.



Un testimone lo ha notato nella zona del centro studi di Cividale. Le ricerche si sono inizialmente concentrate nei luoghi solitamente frequentati dall'anziano. Poi, in serata, è stato attivato il piano provinciale delle ricerche che vedono ora impegnati i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Le ricerche sono in corso anche con la presenza di 6 unità cinofile, quattro della protezione civile e due dei Vigili del fuoco, e con il supporto dell'elicottero dei Vigili del Fuoco alzatosi in volo stamani da Venezia.

