Pizzicato con la droga al rientro dalle ferie: era "immersa" nel caffé

Paola Treppo

MONFALCONE (Gorizia) - Pizzicato con laimmersa nelal rientro delle: in manette unnapoletano di 37 anni, S.F. le sue iniziali, dipendente di una ditta che lavora all’interno delmonfalconese. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia diL’uomo è stato fermato appena sceso dall’autobus, di rientro da una breve vacanza nel paese d’origine. I carabinieri, che stavano facendo un posto di controllo nelle vicinanze del punto dove stazionano degli, lo hanno notato mentre cercava di allontanarsi in tutta fretta per sfuggire all’occhio dei militari; cercava di confondersi tra i passeggeri appena scesi dalla corriera.Sottoposto a unapersonale è stato trovato in possesso di oltre un etto di, esattamente 112 grammi di sostanza stupefacente, ben avvolti in un involucro riempito con della polvere di caffè per confondere i cani antidroga durante un eventuale controllo. La droga era nascosta nei vestiti messi in unda viaggio. Il 37enne è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e portato nel carcere di Gorizia. L'arresto è stato convalidato nei giorni scorsi.