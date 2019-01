Furti, rapine e truffe in Friuli e in Veneto: si nascondeva in Germania

UDINE La Squadra Mobile di Udine, in collaborazione con la Polizia di Frontiera di Roma Fiumicino, ha arrestato un uomo di 36 anni, di nazionalità romena, destinatario di diverse condanne per reati commessi a Udine, Venezia e Vicenza. L'uomo si nascondeva in Germania ed è stato intercettato e condotto in Italia grazie a un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Udine. La condanna a una pena di 6 anni, 11 mesi, e 9 giorni, è stata inflitta in seguito a varie condanne emesse dal Tribunale di Udine e dalla Corte di Appello di Venezia, per numerosi reati - tra cui furti, rapine e una truffa - commessi a Udine e in provincia di Vicenza fra il 2003 ed il 2010. L'uomo si trova ora nel carcere di Civitavecchia.

