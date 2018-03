Appassionati da tutto il mondo per il festival di heavy metal sulla neve

di Paola Treppo

NASSFELD PRAMOLLO - A Nassfeld Pramollo l’inizio di primavera segna il ritorno del Full Metal Mountain, il grandeinternazionale di, alla sua terza edizione, dal 2 all'8 aprile 2018. Per una settimana, la combinazione difestival e vacanza sullarichiama metallari da oltre 30 Paesi, oltre che numerosissimi fan locali.Sono attesi moltissimi appassionati da tutto il mondo. Il festival ha cinque differenti location, diverse live-band e un variegato programma après-ski unico in Europa: concerti metal e hard rock con palchi allestiti direttamente sulla neve. In arrivo band come, Versengold,, Rage, Hämaton, Alestorm.Ecco il programma completo del palco principale. Martedì 3 aprile, Emil Bulls, Nazareth, Versengold. Mercoledì 4 aprile: Elvenking, Alestorm. Giovedì 5 aprile Hämatom. Venerdì 6 aprile: Rage, Betontod, Eisbrecher. Sabato 7 aprile, Abbath, Kreator. Queste le line-up complete: Abbath, Alestorm, Betontod, Blaas Of Glory, Black Inhale, Bonfire, Eisbrecher, Elvenking, Emil Bulls, Hämatom (Special Show Mountain At Night), Insanity Alert, John Diva & The Rockets Of Love, Kaiser Franz Josef, Kreator, Mit Ohne Strom, Mambo Kurt, Mutz, Nazareth, Rage, Razor Punch, Schirenc Plays Pungent Stench, Skyline, Sodom, Tuxedoo, Versengold und Walking Dead On Broadway. Info www.full-metal-mountain.com.