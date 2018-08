Alpinista precipita colpito da scarica di sassi mentra tenta una scalata

UDINE - Un alpinista è stato colpito da una scarica di sassi ed è precipitato per alcuni metri - riportando traumi e probabili fratture - mentre con un compagno di cordata stava compiendo una scalata nel comune di Pontebba. La stazione di Moggio Udinese Soccorso Alpino e Speleologico sta intervenendo, assieme alla Guardia di Finanza di Tolmezzo e all'elisoccorso, sulla Creta di Pricot, nel gruppo del Monte Cavallo - Creta di Aip, per soccorrere la cordata di italiani in difficoltà. L'alpinista era alla fine della seconda lunghezza di corda della via Pesamosca.

