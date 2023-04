UDINE - Traffico ad ostacoli in città nei giorni dell'Adunata alpina, quando gli udinesi e le udinesi dovranno fare i conti non solo con l'impagabile entusiasmo delle Penne nere, ma anche con qualche inevitabile disagio legato a deviazioni, chiusure e divieti di sosta che interesseranno il capoluogo soprattutto nei giorni clou dal 12 al 14 maggio. Con un decreto, il neosindaco Alberto Felice De Toni ha varato il piano del traffico, concordato con le autorità competenti.

Come si sa, la città sarà divisa in zone, a partire da quella "rossa" off limits. Già dal 5 maggio sarà vietata la sosta sul lato sud di piazza Primo maggio, davanti al Palazzo Cappellani per il montaggio della tribuna, mentre dall'8 maggio off limits il parcheggio in via Mentana sul lato nord del Parco Moretti, dove sarà montato l'ospedale da campo ma pure in via Moretti sul lato dell'area verde, per consentire il posteggio dei mezzi dell'Ana per l'allestimento della cittadella alpina.

I primi provvedimenti, però, partiranno già sabato 29 aprile, quando Ana Servizi porterà in piazza Venerio gazebo, panche e tavoli. Successivamente, dal 2 maggio, sarà autorizzata l'occupazione anche per l'ellisse (la parte in ghiaia) di piazza Primo maggio, verso i giardini. Dal 5 al 18 maggio altri gazebo occuperanno una parte di piazza Matteotti (e sottosteranno alle direttive delle Belle arti). Poi, dal 6 maggio in avanti, progressivamente, sarà vietata la circolazione e in molti casi anche la sosta in diverse aree, da piazza San Cristoforo a piazza Garibaldi, da piazza della Repubblica a piazza Duomo. Dall'11 al 18 maggio saranno installate le postazioni mediche avanzate nel parcheggio del Benedetti in via Marangoni, accanto al Sello in viale della Vittoria, in piazza Primo maggio tra il conservatorio e il comando del Genio, nel parcheggio di via Morpurgo (vicino al Tribunale) e (ma solo domenica) in piazzetta del Pozzo e piazzale Diacono. Il 12 maggio, nelle aree vietate sarà consentito il carico e scarico dei rifornitori delle attività del centro fino al massimo alle 12. Il 12 e il 13 maggio gli abbonati dei parcheggi blu a raso potranno parcheggiare gratis in tutte le zone soggette a tariffazione eccetto la zona rossa e verde.

Già da venerdì 12 e fino al 14 maggio saranno anche deviate sulla circonvallazione esterna le corse urbane dei bus che passano in zona rossa e verde: la domenica saranno sospese le corse in via Caccia, piazzale Osoppo, via San Daniele e viale Volontari. I mezzi di trasporto extraurbano comunque potranno accedere all'autostazione e i taxi al piazzale della stazione. In via Savorgnana il tratto sul lato sinistro fra via Morpurgo e via Gorghi sarà riservato ai mezzi delle società di gestione dei servizi essenziali (come Enel, Cafc e le aziende di telefonia) mentre via Girardini e via Asquini saranno riservate ai veicoli dei disabili. Nei tre giorni udinesi della kermesse gli abbonati a posteggi (blu a raso oppure in struttura) che si trovano nelle zone vietate potranno sostare gratis nei park Primo Maggio, Venerio e Tribunale, che resteranno chiusi al pubblico.



LA DOMENICA

Solo domenica 14, per permettere agli alpini di raggiungere i loro mezzi dopo la sfilata, saranno create in aggiunta due zone cuscinetto (gialle) vietate al traffico in entrata ma non alla sosta dei residenti e degli abbonati dei parcheggi blu a raso. Sempre domenica vietate sosta e circolazione nella cosiddetta zona azzurra delimitata da via San Daniele, Pieri, Martignacco, Forni di Sotto e Volontari per permettere l'ammassamento dei gruppi che partecipano al raduno. Lo stesso divieto riguarderà anche la zona arancione di scioglimento della sfilata, fra via Tullio, viale Europa Unita e via Ciconi. Il 14 traffico interdetto davanti allo scalo ferroviario, con deviazione obbligatoria su via Marsala. I pullman delle delegazioni saranno deviati su via Percoto. Anche i taxi non potranno sostare sul piazzale della stazione (saranno spostati in viale Europa). In viale Europa Unita sarà permesso il traffico solo ai bus urbani. Anche in via Roma, domenica, il traffico sarà vietato perché la strada sarà destinata ad area di filtraggio per verificare il possesso dei biglietti. Nel giorno della sfilata saranno previsti due percorsi di sicurezza per i mezzi di soccorso. Il 14 resterà chiusa anche la piscina di via Ampezzo.

Trenitalia ha confermato, in occasione dell'adunata 122 treni straordinari che il 13 e il 14 maggio si aggiungeranno ai convogli ordinari, per un totale di 237 treni. Sabato ci saranno 48 corse con Mestre, 43 con Trieste, 18 con Carnia, 16 con Cervignano. Il 14 maggio invece, 45 con Mestre, 42 con Trieste, 14 con Carnia, 13 con Cervignano.