Adunata Alpini, a Udine scuole chiuse sabato 13 maggio

UDINE - Scuole chiuse a Udine il 13 maggio in occasione della 94esima Adunata nazionale degli Alpini, in programma dall'11 al 14 maggio. Lo ha confermato il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, al termine di un incontro di coordinamento in Prefettura, in vista della manifestazione che farà convergere nel capoluogo friulano decine di migliaia di persone. Tra gli argomenti affrontati, ha spiegato Marchesiello, anche il potenziamento delle linee di comunicazione per evitare «che ci siano cortocircuiti nella telefonia mobile. Ma mi pare che tutti gli enti gestori abbiano dato già buona copertura». La macchina organizzatrice è al lavoro anche sulle forniture di elettricità, per prevenire criticità e blackout. E per quanto riguarda il piano sanitario, ha aggiunto il prefetto, questo «è in buon corso di predisposizione» e prevede un potenziamento dei turni di apertura delle farmacie e dell'approvvigionamento di medicinali, da distribuire anche al sistema del presidio avanzato. «Le Ferrovie - ha concluso Marchesiello - ci stanno inoltre dando una mano sulla canalizzazione dei flussi delle persone che dovranno defluire la domenica pomeriggio da Udine», al termine della manifestazione.