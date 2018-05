Allarme bomba in Borgo Stazione: gli artificieri fanno brillare un trolley

di Paola Treppo

UDINE -nella zona di Borgo Stazione, in via Roma, nella prima serata di ieri, sabato 19 maggio, intorno alle 21.È a quell'ora, infatti, che i carabinieri del Radiomobile della Compagnia cittadina vengono chiamati dal titolare di un locale, il "Pi Po Pa". L'uomo ha trovato unabbandonato vicino alla porta di ingresso.Sul posto vengono fatti subito intervenire glidella polizia di Stato che, con un cannone ad acqua, fanno "esplodere" il bagaglio sospetto, dopo aver isolato l'area. Alla fine nel trolley non sarà rinvenuto alcun: dentro c'erano solo vecchi abiti.Per gli inquirenti non c'è alcun elemento che possa ricondurre in qualche forma a fenomeni. All'interno della valigia non sono stati trovati documenti e non si sa, quindi, a chi appartenga. Quel che resta del trolley è stato posto sotto sequestro.