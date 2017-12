A fuoco la Polo in A4: il musicista salva gli strumenti e il concerto

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA (Udine) - A fuoco la Polo inma ilautista salva gli strumenti e ildiè salvo; è successo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 23 dicembre. Erano circa le 18.30 quando l'uomo, un cittadino di 44 anni di, sta percorrendo laA4 in direzione Trieste Venezia quando, poco dopo essere entrato al casello di Palmanova, vede levarsi del fumo dal cofano.Capisce che l'auto sta andando a fuoco e chiama aiuto. Riesce intanto a uscire dall'autostrada e a posteggiare la macchina in un piazzale appena fuori dal casello. La vettura, una Polo, siin un attimo ma lui non può stare a guardare: lì dentro, nell'abitacolo, ci sono i suoi, quelli che deve usare per un concerto di Natale. Così, prima che il rogo riduca in cenere la macchina, apre la portiera e recupera gli strumenti, in particolare il. E il concerto è in salvo, anche se la Polo è da buttare via. Sul posto giungono i vigili del fuoco che domano l'incendio, e anche la polizia stradale di Palmanova che monitora l'area. Per il 44enne, che fa il musicista per passione e non per professione, nessuna lesione.