Wartsila: otto ore di riunione a Roma per un nulla di fatto. L'azienda non arresta e chiede gli ammortizzatori

TRIESTE - Wartsila ferma sulle proprie posizioni con la richiesta di far partire gli ammortizzatori sociali, disposta ad prorogare di un mese (da settembre alla fine di ottobre prossimo) l'accordo del novembre scorso. Una posizione che viene giudicata dal Governo, dalla Regione Fvg, da Confindustria e dai sindacati intransigente e che per questo ha fatto chiudere l'incontro al Tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy con un nulla di fatto dopo circa otto ore.

La richiesta dell'azienda

L'incontro si era aperto con l'azienda che aveva ribadito la necessità di avviare la procedura di cassa integrazione (nello specifico il Contratto di Solidarietà). Una richiesta contrastata dalle organizzazioni sindacali e alla quale anche il Governo ha ribadito che la sede per discutere degli ammortizzatori sociali è a livello aziendale oppure in Confindustria Alto Adriatico. Le parti hanno anche giudicato una soluzione industrialmente insufficiente la proposta di H2 Energy, sia per le dimensioni che per l'importanza del sito. Insufficiente è stata definita anche la disponibilità del Gruppo a prorogare - in cambio degli ammortizzatori - di un mese la scadenza dell'accordo siglato a novembre scorso. Sarebbe un lasso di tempo troppo stretto, ma Wartsila sarebbe indisponibile ad estendere ulteriormente i termini. Il sindacato, dal canto suo, continua a sostenere che Wartsila è «inadempiente nei fatti» rispetto all'intesa di novembre.