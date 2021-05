Aeroporto, Volotea riattiva i voli per Napoli e le isole

TRIESTE - La compagnia aerea low cost Volotea riattiva i collegamenti estivi dal Trieste Airport diRonchi dei Legionari (Gorizia) verso Campania, Sicilia e Sardegna. Lo comunicano in una nota congiunta la compagnia aerea

e lo scalo aeroportuale. Si torna a volare da domani venerdì 28 maggio con il collegamento con Napoli, che sarà attivo 2 volte a settimana, giovedì e domenica, fino a fine agosto. L'operativo si estenderà a 4 frequenze settimanali

a partire da settembre.

Nelle prossime settimane verranno ripristinati anche i voli per Olbia e Palermo, entrambi con 2 voli a settimana.

«Per la stagione estiva, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri numerose opportunità di volo, riconfermando il nostro

impegno nel sostenere un settore così duramente colpito dalla pandemia Covid-19 come quello turistico», osserva Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

«Il modello di business di Volotea - afferma Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport - è

particolarmente adatto ad un mercato come il Friuli Venezia Giulia; nella stagione estiva Olbia e Palermo opereranno 2 volte a settimana in giorni particolarmente adatti a supportare il traffico turistico: Olbia nelle giornate di mercoledì e sabato, Palermo nelle giornate di giovedì e domenica».