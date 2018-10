Ubriaco, colpisce poliziotto con una testata al volto: denunciato

di E.B.

TRIESTE - Ha colpito conscagliandovisi contro. E' accaduto ieri sera - 2 ottobre - in un bar di via Rossetti: per questo un triestino di 51 anni, R.G. le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale., ha creato disagi all’interno del locale dopo che il proprietario non gli ha fornito altre bevande alcoliche. Gli operatori della Squadra Volante della Questura giunti sul posto hanno cercato di riportare la calma, ma l’avventore si è scagliato contro l'agente. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato.