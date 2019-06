Bengalese ubriaco cade in mare: un passante si tuffa e riesce a salvarlo

di E.B.

TRIESTE - Un bengalese, in palese stato di alterazione alcolica,. Un giovane triestino che passava in zona lo ha notato in difficoltà e, mentre altre persone hanno informato dell’episodio una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio di vigilanza per il vertice dell’InCE. Poco dopo sul posto una Volante, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 che hanno accompagnato lo straniero all’ospedale di Cattinara.L’uomo è stato sanzionato per ubriachezza.Ieri sera 11 giugno, invece, la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata un cnigeriano, I.O., residente in città.con la sua compagna in via Pellico e le ha sottratto il telefono cellulare per motivi di gelosia. Alcuni cittadini hanno informato il 112 e il personale della Squadra Volante è riuscito con difficoltà a far desistere l’uomo,Ed infine, due operatori della Squadra Volante ieri pomeriggio sono intervenuti per un incendio in un appartamento in Strada per Guardiella. In cucina,come tutti gli altri locali e le scale condominiali, hanno trovato a terra una donna e un’altra accanto,e le hanno portate all’esterno favorendo l’operato successivo del personale sanitario e dei Vigili del Fuoco.