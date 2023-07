Tuffi da una torre di 27 metri: entra nel vivo la gara di "Cliff Diving"

TRIESTE - Una torre metallica alta una trentina di metri montata su una piattaforma galleggiante metallica ormeggiata proprio davanti a piazza Unità d'Italia. E' la torre realizzata per la prima edizione di "Trieste Cliff Diving", la manifestazione dei tuffi dalle grandi altezze. Benché non si tratti proprio di uno scorcio naturale, dove di solito si disputa questo tipo di competizione, la suggestione è ugualmente mozzafiato, sia per chi si lancia sia per chi segue le acrobazie da terra. Non è solo una questione di spettacolo, la gara è vera e finora si è disputata quella dei tuffi da 10 metri. Al primo posto si è piazzata Nelly Chukaniska dall'Ucraina, secondo Matteo Ligozzi e terzo il triestino Mattia Mahnic. Poi è stata la volta delle prove dei tuffi da 27 metri, con un'esibizione in serata senza classifica.

Oggi, 15 luglio, invece è previsto l'evento più attrattivo: i tuffatori più esperti e pluripremiati a livello internazionale - una decina - si sfideranno dalle 16 alle 18, per conquistare il "Trieste Cliff Diving". Domani, domenica 16 luglio, l'appuntamento si concluderà alle 10 con una dimostrazione di tuffi con atleti diversamente abili e alle 12 con una conferenza sul molo Audace. Lo spettacolo è gratuito ed è organizzato da Gabriele Auber, vicepresidente dell'Associazione "Trieste Cliff Diving" ed ex tuffatore della nazionale Italiana, e da Nicholas Farfoglia, presidente della Triestina Padel, co-organizzatore è il Comune di Trieste.