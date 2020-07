Trova proiettile della prima guerra mondiale vicino all'Adventure Park

TRIESTE - Gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia di Stato si sono recati nei pressi dell’Adventure Park a Visogliano, Sistiana, per la segnalazione del rinvenimento di un ordigno bellico. Si trattava di un proietto di artiglieria da 75 millimetri, presumibilmente risalente alla prima guerra mondiale vista l’usura, che è stato successivamente fatto brillare. A notarlo un residente, che stava sistemando il muretto a secco che divide la sua proprietà da un sentiero molto frequentato da escursionisti e turisti. Sul posto anche personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino-Aurisina che ha interdetto l’area per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA