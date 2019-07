Scende dal treno e viene preso a calci e pugni da uno straniero

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato per un cittadino afghano, T.Y., di 23 anni. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Trieste, per futili motivi, in piazza Libertà, appena arrivato in città con il treno. Questi si è riparato in un bar, ma l'afghano l'ha trascinato in strada rubandogli due cellulari. L'aggredito è riuscito a riprenderseli e una volta rientrato nel bar ha chiamato la sala operativa della Questura tramite il 112. Poco dopo è arrivata una Volante che è riuscita ad individuare l'aggressore, in palese stato di ubriachezza, in un kebab della zona.