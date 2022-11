Trieste prima nella classifica "Città europee 2022", il sottosegretario Savino: «Siamo un modello»

TRIESTE - La città di Trieste si è aggiudicata il primo posto nella classifica delle "Città europee 2022" stilata dalla commissione dell'Academy of Urbanism. L'ambito riconoscimento ha visto premiata in finale l'Italia con Trieste, seguita, a pari merito, da Spagna con Malaga e Belgio con Mechelen. In settembre la Commissione giudicatrice era giunta a Trieste per valutare in due giorni la città in forza di 7 criteri: Leadership e Governance, Carattere locale (senso distintivo di luogo, identità e risonanza culturale), Amenità (attrattività), Successo commerciale e fattibilità (ambiente favorevole a creazione e distribuzione di ricchezza), Sostenibilità ambientale, Comunità, salute e benessere, Connettività. Per la vicesindaca Serena Tonel, presente alla cerimonia, la vittoria è un «ulteriore riconoscimento sul piano internazionale del lavoro che stiamo svolgendo per vivibilità, crescita economica e culturale, sviluppo e sostenibilità di Trieste, ora Capitale d'area riconoscibile e riconosciuta». È un nuovo «successo di tutta la comunità triestina capace di esprimere le proprie peculiarità e potenzialità aprendosi al mondo».

Savino: «Successo di tutta la comunità locale»

«Sono molto contenta, è un riconoscimento importantissimo. Ancora una volta Trieste ha dimostrato le sue grandi potenzialità, è un grande successo di tutta la comunità locale». Lo afferma in una nota, Sandra Savino, sottosegretario all'Economia e alle Finanze, commentando il primo posto ottenuto dal capoluogo del Friuli Venezia Giulia nella classifica delle «Città europee 2022» stilata dalla commissione dell'Academy of Urbanism. «Grazie a tutti i triestini - aggiunge - siamo diventati modello di sostenibilità ambientale, senza trascurare lo sviluppo infrastrutturale, quello commerciale e, soprattutto, la realizzazione di quell'ambiente favorevole alla creazione e distribuzione di ricchezza. Aspetto che rappresenta, assieme a governance, carattere locale, salute e benessere, uno dei criteri principali per la stesura della classifica».