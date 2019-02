Nebbia eccezionale a Trieste: tutti a fotografare il fenomeno

TRIESTE - A causa delle particolari condizioni meteorologiche e probabilmente una forte concentrazione di umidità, in serata su Trieste è calata una fitta quanto insolita nebbia. Questa ha abbassato notevolmente la visibilità sulle strade in centro. In piazza Unità d'Italia tante persone si sono fermate a scattare foto con i cellulari incuriosire dal fenomeno.



Tanto fitta era la nebbia che dal Comune nemmeno si intravvedevano le luci blu sulla pavimentazione dall'altro lato della piazza.

