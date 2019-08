In gommone vicino alla riva e privo di assicurazione: turista nei guai

di E.B.

TRIESTE - Nel primo pomeriggio di oggi la sala operativa della Capitaneria di porto ha ricevuto dalla spiaggia di Barcola la segnalazione diche procedeva parallelamente alla riva,, incurante del divieto di ingresso nella zona riservata alla balneazione. E’ stata disposta l’uscita della motovedetta CP 822, che ha raggiunto il natante da diporto nei pressi del porticciolo del Cedas. A bordo un, che ha ammesso l’infrazione commessa, giustificandosi con la necessità di portare a terra un amico che non si sentiva bene. Il turista sarà verbalizzato per violazione dell’ordinanza balneare, in quanto - anche se in stato di necessità – avrebbe in ogni caso dovuto avvicinarsi alla costa,riservata ai bagnanti, solo navigando perpendicolarmente ad essa edovrà pagare una sanzione di 230 euro. Al momento del controllo dei documenti sono però emersi i problemi peggiori; il diportista erarelativa al motore del gommone, per cui il mezzo nautico è stato posto sotto sequestro amministrativo. Verrà restituito al proprietario solo dopo che avrà risanato la situazione amministrativa (dovrà presentare un contratto assicurativo e la certificazione della ditta costruttrice del motore) e versato una sanzione pari a tre volte il mancato pagamento del premio.