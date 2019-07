Pizzicato a rubare 80 chili di rame: arrestato 56enne sloveno

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha tratto in arrestoR.N. le sue iniziali,ai danni di una ditta che tratta materiali ferrosi sita in via Caboto.Le indagini sono scattate non appena gli investigatori del Commissariato di Muggia hanno appreso che il deposito dell'azienda era stato bersaglio, negli ultimi mesi,Nella serata del 22 luglio a seguito di mirati servizi di appostamento e osservazione, i poliziotti hanno notato un individuo che, dopo essersi introdotto furtivamente nelle pertinenze del deposito, ha lanciato all’esterno del muro di cintaaccumulando così un’ottantina di chili di rame.A questo punto gli agenti sono intervenuti ed hanno arrestato il ladro che ora si trova al carcere del Coroneo.