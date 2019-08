di E.B.

MONFALCONE - I vigili del fuoco di Gorizia, assieme al Nucleo Nucleare Radiologico del Comando di Trieste sono intervenuti presso uno stabilimento di Monfalcone,a seguito di un problema tecnico () da una macchina per gammagrafia. A seguito di questo incidente, tre operai della ditta hanno subitoe sono stati ricoverati negli ospedali di Gorizia e di Ravenna. I Vigili del fuoco hanno collaborato in sinergia con il personale dell’Arpa Fvg e dell’Ispettorato del lavoro di Monfalcone per gli accertamenti,all'interno del sito, eseguendo dei smear test sulle superfici, oltre ai controlli con la strumentazione in dotazione al Nucleo. Sul posto personale della Polizia di Stato.