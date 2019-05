Droga, 13 arresti: corrieri nigeriani per tutto il nord, sequestrati 206 chili

di E.B.

TRIESTE - Un uomo di 34 anni, cittadino, è stato arrestato ieri a Roma in quanto considerato attivo nel rifornire, tramite corrieri, droga a connazionali nel centro e nord Italia. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di, sono cominciate a ottobre, dopo un sequestro di una contenuta quantità di marijuana in città, che ha portato all'individuazione della presunta catena di fornitori. Tra marzo e maggio gli agenti della Squadra mobile di Trieste hanno, e sequestrato quasitra Pisa, Genova, Torino,. Secondo la ricostruzione, i corrieri, spostandosi in macchina o treno, si recavano a Roma per recuperare vari quantitativi di stupefacente da trasportare in diverse città del centro e nord Italia, dove i destinatari si sarebbero occupati dello spaccio. Sempre ieri a Genova è stato arrestato un altro corriere, trovato in possesso di 6 chili di marijuana.