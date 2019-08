La proprietaria non c'è: ignoti "ospiti" usano la barca per fare merenda

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Hanno approfittato dell'assenza della proprietaria per fare come se fossero stati a casa loro: una volante della Questura si è recata presso ilantistante il piazzale "11 Settembre", di pertinenza della società velica, su richiesta della proprietaria di una imbarcazione. Nei giorni scorsi ignoti vi si sono introdotti forzando la porta scorrevole d’ingresso e vi hanno soggiornato,ritrovati, oltre alla presenza di unae lasciata all’interno del natante.La donna, inoltre, ha riscontrato ile del rivestimento interno in legno, incisi con un oggetto appuntito, oltre all’ammanco di un binocolo e di altri oggetti personali.