Park selvaggio, ambulanza bloccata: i sanitari scendono e spostano i veicoli

TRIESTE - Ambulanza bloccata a causa di un'auto parcheggiata in modo da ostruire il passaggio. L'ambulanza, in servizio d'urgenza, ha dovuto attendere per oltre tre minuti, e alal fine gli operatori sanitari per poter passare sono stati costretti a scendere e spostare alcuni motorini in modo da consentire all'ambulanza di aggirare l'auto ferma. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Trieste, all'incrocio tra viale XX Settembre e via Cesare Battist Diversi gli utenti che sul social si sono divisi tra chi chiede il ritiro della patente del proprietario dell'auto e il sequestro del veicolo e chi invece sostiene che in una città come Trieste e simili episodi purtroppo siano all'ordine del giorno. Un botta e risposta che si chiude quando uno degli utenti ricorda che «3 minuti in alcuni casi possono essere decisivi per salvare una vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA