Lo scheletro del Triceratopo più grande del mondo esposto in piazza Unità d'Italia a Trieste

TRIESTE - Si chiama Big John ed è il più grande esemplare di Triceratopo mai documentato prima al mondo. Il suo scheletro sarà esposto, per la prima volta nelle fattezze complete, da oggi fino all'1 agosto in piazza Unità d'Italia a Trieste, in un evento pubblico promosso dal Comune con la collaborazione della Camera di Commercio Venezia Giulia.

Il cranio di Big John misura 2,67 metri, superando i 2,50 metri di quello dell'esemplare che deteneva il record precedente. Ritrovato dagli scavi in un ranch del Sud Dakota (Stati Uniti), è stato acquisito allo stato grezzo all'inizio del 2021 dalla ditta triestina Zoic, specializzata da anni nella ricostruzione di esemplari di animali preistorici, per essere analizzato, estratto e riportato in vita. In questi giorni gli esperti hanno terminato l'assemblaggio dei reperti del dinosauro e il montaggio completo dello scheletro sul supporto in acciaio, che lo sorregge in una posizione simile a quella del toro di Wall Street.

Durante i tre giorni d'esposizione si succederanno una serie di appuntamenti pubblici, tra i quali la presentazione di un libro intitolato "Big John a spasso per Trieste". Al termine di questo periodo, lo scheletro del dinosauro partirà alla volta di Parigi, dove sarà esposto ai magazzini Galeries Lafayette per i mesi di agosto e settembre. All'inizio dell'autunno, infine, Big John sarà battuto a un'asta internazionale con sede nella capitale francese.