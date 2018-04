Tragedia sfiorata in strada: crolla capitello accanto ad una passante

di E.B.

TRIESTE - Attimi di paura questa mattina in pieno centro città: un capitello di grandi dimensioni si è staccato dalla facciata di un palazzo d'epoca in via San Lazzaro, all'altezza del civico 17. Lo schianto al suolo è stato violentissimo e solo per pura fortuna nessuno passava in quel momento lì sotto: una donna anziana stava passeggiando ad un metro di distanza. Un metro che le ha salvato letteralmente la vita.Tutti i negozi della zona erano aperti in quel momento. Fortunatamente non si sono registrate persone ferite ma solo un enorme spavento per chi ha sentito o assistito al crollo. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno provveduto a transennare l'area mettendola in sicurezza.