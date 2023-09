Il teatro Verdi ha un nuovo direttore musicale: è il trevigiano Enrico Calesso

TRIESTE - Enrico Calesso è il nuovo direttore musicale del teatro Verdi di Trieste, nominato, per 4 anni.

Trevigiano, di 48 anni, Calesso si è formato a Vienna con Uroš Lajovic all'Università della Musica (diploma con il massimo dei voti e lode), e onorificenza del Würdigungspreis dell' Università di Vienna; diplomato in pianoforte e laureato in Filosofia Teoretica (massimo dei voti e lode) a Cà Foscari, Calesso ha già diretto orchestre come la Gewandhaus Orchester di Lipsia, il Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice, il Lirico di Cagliari. Nella stagione 2023-24 Calesso chiuderà il calendario sinfonico con il concerto (22/12) per il «Centenario della Coscienza di Zeno» dirigendo un brano di Giulio Viozzi «Musica per Italo Svevo». «Lavorerò in un teatro che è parte integrante della storia Mitteleuropea con legami verso le aree culturali di lingua tedesca e slava». La programmazione sarà «in questa direzione. La sfida sarà suscitare l'interesse del nuovo pubblico con la programmazione senza snaturare il repertorio», ha detto Calesso. «Il nostro teatro aveva bisogno di rafforzare il proprio organico artistico e gestionale con una figura in grado di muoversi agevolmente su più fronti e incarnasse lo spirito italiano e cosmopolita di Trieste», ha commentato il Sovrintendente Giuliano Polo.

La stagione sinfonica comincerà il 9 settembre con due appuntamenti nell'ambito del Festival di Trieste con Società dei Concerti di Trieste e il 13 settembre ci sarà il concerto in anteprima mondiale delle trascrizioni per piano solo del pianista Francesco Libetta dalle composizioni di Ezio Bosso per orchestra, materiale che verrà pubblicato da Sony Music nel mondo a novembre '23.