Sottovaluta le raffiche di Bora, surfista soccorso in mare

di E.B.

TRIESTE - Intervento didella Capitaneria di porto di, nel tardo pomeriggio, davanti al lungomare di Barcola, per unche ha(25-30 nodi) e non riusciva a rientrare a terra. L’allarme è arrivato alla sala operativa della Guardia Costiera nel tardo pomeriggio, sul numero blu 1530 per l’emergenza in mare, che ancora affianca il numero unico di soccorso 112. Un triestino che passeggiava sul lungomare ha notato le traiettorie irregolari di unin balia delle condizioni meteo sempre più sfavorevoli e si è messo in contatto con la Capitaneria di porto; il segnalante è poi rimasto correttamente in “diretta telefonica” con gli operatori del soccorso fino al termine dell’emergenza, permettendo, con indicazioni molto precise sulla posizione del pericolante, una maggiore rapidità di intervento. Dal porto di Trieste è uscita la motovedetta SAR CP 822, che in pochi minuti ha raggiunto il surfista, recuperandolo a bordo insieme con la tavola a vela e riportandolo, in buone condizioni di salute, all’interno del porticciolo di Barcola.