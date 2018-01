di E.B.

TRIESTE - Un 22enne di Parenzo è stato arrestato per aver avuto con sè, a bordo del pullman Pola-Lubiana-Trieste, unaseminando il panico tra i passeggeri a bordo. E' accaduto questa mattina al confine sloveno-croato di. A scoprire la cintura è stato un agente della Polizia slovena, salito sul mezzo per effettuare i consueti controlli dei documenti. A bordo si trovavano due autisti e otto passeggeri, tra i quali - appunto - il giovane che avrebbe minacciato di far esplodere la bomba che teneva nella borsa, stando alle informazioni rese noto sul sito della polizia slovena. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei reparti speciali ma alla fine si è appurato che si trattava di una finta cintura esplosiva a cui erano attaccati 10 oggetti cilindrici legati con un nastro adesivo marrone e nero e collegati ad un filo: il poliziotto ha estratto l'oggetto da sotto il sedile. Il confine è rimasto chiuso per tutta la mattinata conche è stato dirottato a Plovania. Tutti i dipendenti sono stati evacuati dalla struttura. Nel bagaglio del giovane - che è stato portato al commissariato di Capodistria - è stato trovato inoltre un lungo coltello di metallo e altri oggetti sospetti.