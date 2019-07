Sub disperso in mare: ritrovato il corpo del 30enne tedesco

di E.B.

TRIESTE - E' stato ritrovato in mare all'altezza dell'allevamento dei mitili al largo dei Filtri di Aurisina- in vacanza in Friuli Venezia Giulia - scomparso dallo scorso mercoledì. Soltanto ieri 7 luglio gli amici del giovane avevano denunciato la sua scomparsa. Le ricerche si sono protratte incessantemente per tutta la giornata senza dare però alcun esito. Con il calar della sera sono state sospese per riprendere questa mattina all'alba. In particolare i mezzi navali della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco con a bordo i sommozzatori hanno scandagliato tutto il litorale prospicente il luogo del ritrovamento dei vestiti sulla spiaggia. Alle 11.20 è stato ritrovato il cadevere del suba seguito di una segnalazione di avvistamento locale. Recuperato e prontamente portato a terra è stata informata l’Autorità Giudiziaria. Sul posto il medico legale della Procura della Repubblica di Trieste.