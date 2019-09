Inaugurata la statua di D'Annunzio. Scoppia la protesta in Croazia

di E.B.

TRIESTE - Nemmeno il tempo di inaugurarla che già monta la protesta per la scelta di omaggiarein piazza della Borsa, davanti alla Camera di commercio. La scultura, realizzata dal bergamasco Alessandro Verdi, raffigura il poeta pescarese a gambe accavallate seduto su di una panchina mentre è assorto nella lettura con il gomito del braccio sinistro appoggiato su di una pila di libri. Una scelta quella della Giunta di centrodestra guidata dadi dedicare al Vate un monumento nel cuore della città che nei mesi scorsi aveva provocato molte polemiche, sfociando in una raccolta firme online tra detrattori e sostenitori dell'idea. «Tutta l'Italia è piena di viali e scuole dedicate a D'Annunzio e tutte queste polemiche che ho sentito- ha dichiarato il primo cittadino - D'Annunzio è stato un grande italiano come ce ne sono stati tanti altri e dobbiamo essere orgogliosi di lui». Immediata è arrivata la reazione dei vicini di casa croati: con una nota di protesta consegnata all'ambasciatore d'Italia a Zagabria, la Croazia ha «» l'inaugurazione della statua «proprio nella giornata che marca il centenario dell'occupazione» di Fiume. È un atto che «contribuisce a turbare i rapporti di amicizia e di buon vicinato tra i due Paesi».Inoltre, secondo il ministero degli Esteri croato, le commemorazioni dell'impresa fiumana iniziata il 12 settembre del 1919 e la statua del poeta a Trieste «sono anche un omaggio a un'ideologia e a un». In Croazia prevale l'interpretazione che l'Impresa di Fiume fu un'occupazione illegale della città, il preludio e «una prova generale per l'avvento del fascismo» che ebbe un forte nota antislava. Stasera a Fiume sarà inaugurata una mostra intitolata «», che in tono critico ripercorre la storia dei sedici mesi di occupazione dei «legionari» dannunziani della città adriatica. A farsi sentire è anche la presidente della Croazia,che ha fermamente condannato «l'inaugurazione della scandalosa statua della discordia». Per la presidente croata i rapporti tra Italia e Croazia «si fondano oggi su valori che sono in totale contrasto con tutto quello che ha fatto colui al quale è stata dedicata la scandalosa statua della discordia». Con il monumento a D'Annunzio, ha scritto Kitarovic su Twitter, si «vuole celebrare l'irredentismo e l'occupazione» di Fiume che «fu e resterà una parte fiera della sua Patria croata».è stata esposta la notte scorsa a Fiume, davanti al Palazzo del Governatorato, in occasione del centenario dell'Impresa di Fiume guidata da Gabriele D'Annunzio. La stampa croata scrive che la bandiera, alcuni volantini e una dichiarazione sui social sono opera di un gruppo di «neofascisti italiani».La foto della bandiera è stata diffusa sulle reti socialicon la spiegazione che «nel centenario dell'impresa di Fiume abbiamo voluto dimostrare che ora come allora alcuni italiani non si arrendono» e che «esistono ancora italiani che non sono disposti ad accettare di essere rappresentati da un governo fantoccio che non difende gli interessi nazionali». La polizia di Fiume ha confermato di aver reagito a seguito di una segnalazione e di aver rimosso stamane la bandiera, esposta sul recinto del Palazzo del Governatorato che lo stesso D'Annunzio usò come sede della sua amministrazione di Fiume iniziata esattamente cent'anni fa. Accanto alla bandiera sono stati rinvenutie provocatorio». Inoltre, la polizia di Fiume ha fatto sapere che stamane sono stati posti in stato di fermo due cittadini italiani,, sorpresi davanti al Palazzo con un'altra bandiera del Regno d'Italia di dimensioni minori. I due sono stati multati per «turbamento della quiete pubblica».