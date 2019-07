Appostamenti ossessivi e offese all'ex: stalker 62enne in manette

di E.B.

TRIESTE- La Polizia di Stato ha arrestato, autore di reiterate condotte persecutorie, perpetrate ai danni della ex compagna. In particolare, l’uomo, non avendo accettato di buon grado la fine della relazione sentimentale con la ex partner,, con una serie di appostamenti sotto casa e aggressioni verbali finalizzate a creare un clima di terrore e preoccupazione. A partire da giugno scorso, il soggetto si presentava insistentemente sotto casa della signora,, gridando e ingiuriandola, tanto da indurla più volte a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine al fine di allontanarlo. Seriamente preoccupata per la propria incolumità, la donna si decideva a denunciare il proprio “stalker”.Nonostante il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa, già adottato dal Gip di Trieste, l'uomo continuava imperterrito negliimportunando ossessivamente la donna.Per tale motivo, il Gip ha deciso di aggravare la misura cautelare a carico dell’uomo, sostituendola coneseguita dal personale del Commissariato di San Sabba nonostante il tentativo dell’uomo di sottrarsi alla cattura, facendo perdere le proprie tracce. All’esito delle ricerche, è stato rintracciato ed accompagnato in carcere del Coroneo.