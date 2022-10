Stagione lirica al via: il sipario si alza con il ritorno di Otello

TRIESTE - Il 4 novembre prossimo si apre la stagione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste con Otello, uno dei titoli più significativo nella storia di questo teatro, a partire dall'esecuzione del 1889, fino all'ultima del 2010. Il ritorno di Otello segna anche il ritorno in città del maestro Daniel Oren (in staffetta con Francesco Ivan Ciampa). La regia è affidata a Giulio Ciabatti, lo stesso dell'ultimo allestimento, dodici anni fa, Desdemona sarà invece interpretata dal soprano armeno Lianna Haroutounian, Otello sarà Arsen Soghomonyan. Il 5 e il 10 novembre saranno sostituiti rispettivamente dalla soprano georgiana Salome Jicia e dal giovane tenore anche lui georgiano Mikheil Sheshaberidze. Jago sarà il baritono russo Roman Burdenko (poi il 5 e il 15 il baritono italiano Elia Fabbian). L'Otello di Giuseppe Verdi su libretto di Arrigo Boito, sarà in scena dal 4 al 15 novembre con sei esibizioni (4, 5, 8, 10, 13 e 15); i costumi sono di Margherita Platè; il Maestro del Coro Paolo Longo. Daniel Oren, come ha detto il sindaco, Roberto Dipiazza, artisticamente "è nato qui a Trieste", qui ha diretto il suo primo concerto, dunque si tratta di un affettuoso ritorno, come dimostrano i tanti abbracci che i due si sono scambiati prima e dopo la conferenza stampa di presentazione.