Spaventa i passanti brandendo un bastone di ferro con lama tagliente

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Attimi di paura nella serata di ieri 30 luglio in via San Marco per la segnalazione di un uomo che brandivae che spaventava i passanti gridando frasi insensate. Gli operatori lo hanno rintracciato all’interno di una tabaccheria, privo dell’arma artigianale che è stata trovata successivamente appoggiata al muro dell’atrio condominiale in cui vive l’uomo, triestino,. Alla loro vista ha assunto un atteggiamento aggressivo e li ha oltraggiati.Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, prima di essere condotto all’ospedale di Cattinara per accertamenti, è stato denunciato per, nonché per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. La seconda denuncia ha riguardato invece uninottemperante a un divieto di ritorno nel comune di Trieste, emesso dal Questore lo scorso dicembre e valido per tre anni. Personale della Squadra Volante della Questura lo ha rintracciato e identificato assieme a un altro suo connazionale e coetaneodi uno stabile di via Madonnina, dove i due stavano dormendo.