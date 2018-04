Sparo di arma da fuoco contro auto: «Sono stato io, per errore»

di E.B.

TRIESTE - Svolta nelle indagini dei carabinieri e dei Ris di Parma sul "proiettile" volante calibro 9 che giovedì 12 aprile è stato sparato contro un'auto parcheggiata in via Cantù . All'interno, al posto di guida, era seduto il conducente che è rimastoma il colpo di arma da fuoco ha frantumato il finestrino posteriore.Dopo l'diffuso ieri dai carabinieri ai residenti della zona affinché fossero di aiuto per risalire al responsabile del gesto. Dunque si sarebbe trattato, stando all'ammissione, di un. I militari stanno compiendo verifiche ma, secondo quanto si è appreso, la dichiarazionesembrerebbe attendibile. Gli accertamenti vengono condotti d'intesa con la Procura della Repubblica e il Ris carabinieri di Parma. Il proprietario dell'auto inizialmente aveva pensato ad un atto vandalico.L'uomo ha telefonato alla Centrale Operativa di via dell’Istria dichiarando di essere stato lui ad esplodere il colpo di pistola che ha colpito il finestrino posteriore di un’autovettura parcheggiata in via Cantù, mentre il conducente era a bordo. Ricevuta la telefonata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo si sono precipitati nell’abitazione dell’uomo, un professionista in pensione, al fine di condurlo in caserma per gli accertamenti e porre sotto sequestro l’arma, una, regolarmente detenuta.L’uomo, particolarmente affranto per l’accaduto, ha dichiarato di aver fatto partire accidentalmente il colpo mentre era intento nelle operazioni di pulizia dell’arma, sul balcone della propria abitazione. Non si era evidentemente accorto di avere inserito il “colpo in canna”. Aveva sperato che il proiettile si fosse perso tra gli alberi ma quando ha visto l’appello sui media, colto dal, ha deciso di contattare i Carabinieri. La Procura della Repubblica e i Carabinieri, infatti, pur ritenendo verosimile il racconto dell’uomo, vogliono verificare tutta la dinamica attraverso i necessarii: innanzitutto l, considerato che il colpo è stato esploso dalla zona di Strada per Longera, ad una distanza di circa 1500 metri; inoltre, dovrà essere verificatacolpita con la canna della pistola sequestrata. Ogni canna di arma da fuoco, in linea di massima, lascia dei segni caratteristici sull’ogiva, consentendo (quando non eccessivamente deformata) di poter dimostrare la compatibilità.