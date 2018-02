Soste selvagge davanti alla Regione: avvocato "mobilita" la Procura

di E.B.

TRIESTE - Troppedavanti alin piazza Oberdan, incuranti del(nonostante viga l'obbligo di rimozione) e troppe poche sanzioni da parte della Polizia locale. A sollevare il caso – sul quale sta indagando la Procura della Repubblica – è l’avvocato triestino Fulvio Vida il cui studio legale si affaccia proprio su Piazza Oberdan: contattato dalla Rai regionale ha spiegato di aver «ripetutamente segnalato la vicenda alla Polizia locale e al Comune e che la Polizia non più tardi dell’altro giorno stava sanzionando un’autovettura posta in divieto di sosta sulla fermata del bus ma tutte quelle davanti al Palazzo sono rimaste indenni». Il legale si è precipitato in strada rincorrendo la pattuglia che però gli ha risposto di essersi dovuta limitare a multare l'auto in questione. «C’è una tolleranza dal punto di vista civile che fa specie – conclude il legale tirando in ballo i privilegi della classe politica - ho fatto denuncia alla polizia giudiziaria, siamo difronte ad un abuso del codice della strada e all’omissione di sanzione agli abusivi».