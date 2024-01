Sorprende il ladro nella sua Audi, poi viene picchiato: un arresto

TRIESTE - Ha sorpreso il ladro mentre, seduto comodamente sul sedile anteriore lato passeggero, stava facendo razzia di quello che trovava all'interno della sua automobile.

Il proprietario dell'Audi Q2 si era recato in via dei Vigneti per recuperare la propria autovettura parcheggiata. Intuendo che l’uomo era il proprietario del veicolo, il ladro - un cittadino iracheno di 28 anni - è sceso dal mezzo per tentare di darsi alla fuga, trattenendo per le mani vari effetti personali appena rubati tra i quali un giubbotto, un berretto, delle cuffiette e un profumo. Il derubato, notando che lo sconosciuto stava cercando di allontanarsi, ha provato a fermarlo, ma il ladro, per tentare di darsi alla fuga, lo ha colpito violentemente.

Ne è nata una colluttazione conclusa grazie al pronto intervento di un passante che ha dato una mano al proprietario dell'Audi nel trattenere l’autore del tentato furto fino all’arrivo della Volante inviata dalla Sala Operativa della Questura su segnalazione di alcuni cittadini che si trovavano sul posto. Gli operatori della Volante, dopo aver ricostruito i fatti, hanno arrestato A.A.Q.A. che, su disposizione del pm di turno, è stato portato in carcere e poi successivamente posto agli arresti domiciliari. Tuttavia, durante un controllo effettuato dalla Polizia di Stato, l’indagato non è stato trovato all’interno della propria abitazione (ha giustificato l'assenza dichiarando di essere andato ad acquistare le sigarette) e dunque il pm ha chiesto al gip l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con la sottoposizione di A.A.Q.A. alla custodia in carcere.