Speleo ferito nella grotta del Canin: iniziata risalita nello stretto cunicolo

di Paola Treppo

CHIUSAFORTE e TRIESTE - Sarà portato in superficie oggi, lunedì 6 agosto, intorno alle 10, lodi 36 anni di Triestedeldalle 16 di sabato scorso, nel comune di Chiusaforte, in Alto Friuli.Le squadre dei disostruttori hanno concluso questa notte ledi un passaggio secondario dal quale sarà fatta passare la barella cui è stato assicurato lo sportivo. Le squadre di soccorso sono operative dalle alle tre del mattino.Alle 5.40 hannosulla barella. Si sta procedendo senza problemi. Si prevede l'uscita del 36enne intorno alle 10, assieme ai soccorritori. Intanto è arrivato anche il primo elicottero, quello della Protezione civile Fvg, per il recupero dei materiali all'ingresso della grotta. Siamo a quota 2200 metri.