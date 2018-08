Sigarette, accendini e denaro: razzia in bar, tre giovani arrestati

di E.B .

TRIESTE - Hanno sfondato la serranda e la vetrata del bar Paolo di via Svevo e una volta dentro, hanno fatto razzia di sigarette, monetine e denaro sia dalla cassa che dalle slot-machine. La Polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato in concorsoin Italia e già noti alle forze dell'ordine.L'episodio risale alle 4.40 di martedì mattina quando una persona, sentendo provenire dei rumori dall'interno del bar, ha contattato la sala operativa della Questura: sul posto è arrivato il personale della Squadra Volante che ha notato il danneggiamento di una inferriata. Una volta richiesto l'aiuto di altro personale, gli operatori sono entrati nel locale e hanno trovato un ragazzo dentro il bagno e due che hanno cercato di nascondersi dietro al bancone. In un sacchetto sono state trovate due pinze, sequestrate assieme ad un cellulare. I tre avevano già messo in un borsone e in alcuni sacchi neri numerosi pacchetti di sigarette di tutte le marche, accendini e denaro. I tre si trovano ora al carcere del Coroneo.