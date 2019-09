Cade nel torrente e si rompe una gamba, 29enne salvato nella notte

di E.B.

TRIESTE - Intervento a tarda sera, ieri 31 agosto, per il Soccorso alpino e speleologico, impegnato nel recupero di un giovane sloveno infortunatosi sul torrente Rosandra. J. P. , 29 anni, residente nei dintorni di Capodistria, si è procuratomentre si trovava nei pressi dellaassieme ad un amico. E' stato quest'ultimo a chiamare i soccorsi alle 18.50. Per recuperare il ferito, di corporatura importante, i cinque tecnici del Soccorso Alpino hanno attrezzato il percorso dall'alto issandolo con le cordee poi per dieci minuti a piedi lungo lo stesso sentiero fino alla strada dove attendeva il personale del 118 con l'ambulanza. Consegnato ai sanitari, l'uomo - del peso di 140 chili - è stato portato all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.