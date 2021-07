Strage di via d'Amelio, con Paolo Borsellino c'era anche poliziotto Eddie Walter Cosina: commemorato l'anniversario della morte

MUGGIA (TRIESTE) - È stato commemorato, oggi a Muggia, con una cerimonia, il 29/o anniversario della morte del poliziotto Eddie Walter Cosina, rimasto ucciso a Palermo il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e altri agenti della scorta. Nel Duomo della città natale del poliziotto è stata celebrata una messa in suo ricordo. È stata inoltre deposta una corona sulla sua tomba. A margine della funzione, il Questore di Trieste Irene Tittoni ha consegnato alla sorella maggiore di Cosina e ai nipoti, presenti alla cerimonia, i nuovi distintivi di qualifica, introdotti nel luglio 2019, per volere del Capo della Polizia, Lamberto Giannini, quasi a ribadire - afferma la Questura - la viva presenza di Eddie Walter nella Polizia.

