Scoperte le più antiche tracce d'uomo in Italia: denti di 450.000 anni fa

TRIESTE - Le più antiche testimonianza dell'evoluzione umana mai scoperte in Italia sono denti di uomini di Neanderthal vissuti circa 450.000 anni fa. Sono stati scoperti a Fontana Ranuccio, nei pressi di Anagni (Frosinone), e a Visogliano, 18 chilometri a nord-ovest di Trieste.



Pubblicata sulla rivista Plos One, la scopertasi deve al gruppo internazionale guidato da Clément Zanolli, dell'Università di Tolosa, al quale l'Italia ha partecipato con le università di Pisa e Sapienza di Roma, il Centro Fermi e la struttura Elettra di Trieste per la luce di sincrotrone. I ricercatori sono riusciti a ricostruire forma e disposizione dei tessuti dentali e li hanno confrontati con i denti di altre specie umane. Hanno così scoperto che i denti ritrovati in entrambi i siti somigliano a quelli dei Neanderthaliani e sono diversi da quelli caratteristici dell'uomo moderno, l'homo Sapiens.



C'è stato molto dibattito sull'identità e le parentele degli antichi umani del Pleistocene in Eurasia. La scoperta di denti simili a quelli dei Neanderthaliani in reperti così antichi rafforza l'idea di una iniziale divergenza della discendenza dei Neanderthal rispetto alla nostra, intorno al passaggio dal Pleistocene Superiore a quello Medio. I denti sono anche visibilmente diversi dagli altri conosciuti di quell'epoca in Eurasia, suggerendo che ci può essere stata una varietà di progenitori umani che popolavano la regione.



«Le analisi della struttura interna della dentatura - commenta Zanolli - rivelano un'impronta simile a quella Neanderthaliana, che somiglia anche a quella degli antichi abitanti della Sierra di Atapuerca in Spagna, anch'essi della linea evolutiva dei Neanderthal, e ritrovata nel sito di Sima de los Huesos. Questo indica che un modello morfologico dentale generalmente Neanderthaliano si era preconfigurato nell'Europa Occidentale in un periodo almeno tra 430 e 450 mila anni fa».

