Schianto frontale in Costiera fra Suzuki e Fiat 600: due feriti

TRIESTE - Incidente frontale tra due autoveicoli, in Strada Costiera all'altezza del restringimento per i lavori, nella tarda serata di ieri 22 novembre. Quattro persone coinvolte, tre in un'autovettura "Suzuki", e l'altra in una "Fiat 600".La conducente della "600" è stata estratta dai vigili del fuoco. Gli infortunati - le cui condizioni di salute non sarebbero gravi - sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto insieme alla Polizia stradale e alla Polizia Municipale. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione delle autovetture, la Costiera è stata chiusa al traffico veicolare.