Nuova rotta navale, Tir dall'Egitto a Trieste in 60 ore

TRIESTE - L'Italia ponte tra l'Africa e l'Europa: un nuovo collegamento ro-ro (navi abilitate al carico e scarico di rimorchi e semirimorchi già pronti per completare il trasporto via terra) renderà più veloce la rotta, con solo 60 ore di viaggio tra il porto egiziano di Damietta e quello di Trieste, e poche di più per arrivare da lì a Londra o Berlino, grazie ad un'intesa firmata al Cairo dall'ambasciatore d'Italia Michele Quaroni ed il ministro dei Trasporti egiziano Kamel el Wazir.

«Con questo accordo puntiamo a consolidare il ruolo dell'Italia quale canale privilegiato di scambi nella regione euro-mediterranea e ad aumentare l'interscambio commerciale tra Italia ed Egitto», ha commentato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che l'intesa «servirà anche ad aprire a nuove opportunità di investimento in Egitto per la filiera italiana in settori prioritari come quello agroalimentare e il tessile».