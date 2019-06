Rotta balcanica: rintracciati più di cento migranti, erano tutti a piedi

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato comunica che in mattinata le Volanti della Questura e militari dell'Arma dei Carabinieri hanno rintracciato nella zona dell'ex Wartsila e di piazzale Cagniper lo più pachistani. Gli stessi sono stati collocati presso i centri di fotosegnalamento presenti a Fernetti, nel Porto Nuovo e in Questura per fotosegnalamento e successiva trattazione. Erano tutti a piedi.