In automobile con gli occhi chiusi, rifiuta l'alcoltest: 52enne nei guai

di Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Era al volante dell'auto, ferma nel mezzo della strada, con gli. A notarla è stato un equipaggio dellache stava transitando in quel momento in. L'uomo si èe per questo motivo è stato denunciato. Si tratta di un triestino, S.B. le sue iniziali, di 52 anni. Gli operatori lo hanno svegliato e, una volta accertato il suo stato di ebbrezza alcolica, hanno richiesto l’ausilio della Polizia stradale. Come sanzione accessoria, rischia la sospensione della patente da 16 mesi a 3 anni e la perdita di 10 punti dalla patente stessa, durata che potrà essere aumentata anche da un terzo alla metà visto che il rifiuto di sottoporsi all’alcol test è paragonato alla violazione più grave della guida in stato di ebbrezzaIl mezzo, intestato alla moglie, è stato spostato e prelevato da una ditta specializzata.