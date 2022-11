Regione Fvg pronta a spostare gli uffici dentro il Porto Vecchio

TRIESTE - La Regione Friuli Venezia Giulia accentrerà tutti i propri uffici di Trieste, tranne la prestigiosa sede centrale in piazza Unità d'Italia, in Porto Vecchio. Si tratta degli attuali uffici sparsi in varie zone della città che troveranno una sede unica in quattro edifici nel vecchio scalo, zona di elevato pregio artistico e architettonico al momento inutilizzata. Un accordo di programma tra le parti coinvolte (Regione, Comune e Autorità portuale) è stato siglato oggi - 29 novembre - nel corso di una conferenza stampa. La Regione ha investito 10,7 milioni di euro per l'acquisto dei quattro stabili che saranno adibiti a uffici regionali (i magazzini 7 e 10 e l'edificio 118) e a ospitare il centro per l'impiego (edificio 117), che sarà ceduto al Comune: è stato anche comprato l'hangar 21. Altri 10 milioni e mezzo sono stati destinati dalla Regione a una valorizzazione dello stesso Porto Vecchio.

La spesa totale stimata per la completa realizzazione del progetto - che porterà mille dipendenti regionali a lavorare nel vecchio scalo - 'chiavi in mano', sarà di 150 milioni di euro. La Regione prevede che la somma sarà ammortizzata nei primi 10 anni di utilizzo delle strutture, considerati i notevoli risparmi garantiti dall' accentramento delle risorse e il fatto che gli immobili attualmente occupati dagli uffici regionali saranno venduti. Per il presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, Zeno D'Agostino, l'investimento della Regione farà da "volano per attrarre ulteriori investimenti di privati". Punto sul quale ha insistito anche il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga: "La presenza di tanti dipendenti attrarrà vari tipi di servizi, dunque i privati così non si troveranno a investire su una cattedrale nel deserto".