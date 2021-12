Latitante iracheno torna in Italia per avere il reddito di cittadinanza: catturato

TRIESTE - Arrestato dalla Digos di Trieste M.S.A.M., quarantenne iracheno latitante, sfuggito all'operazione che aveva smantellato una cellula triestina indagata per aver favorito il transito di clandestini provenienti dall'area del Kurdistan e diretti in varie parti d'Europa, anche attraverso il procacciamento di documenti d'identità falsi e dietro versamento di ingenti somme di denaro.

Nell'ambito dell'operazione erano state eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo e 9 misure di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda, nonché svariate perquisizioni a carico degli indagati. Il quarantenne, indagato per favoreggiamento della immigrazione clandestina e associazione per delinquere aggravata dal fatto che il gruppo criminale operava in più Stati, si stava dando alla latitanza in Svizzera ed era rientrato in Italia per avviare l'iter amministrativo per risultare fittiziamente domiciliato a Trieste, con lo scopo di ottenere i benefici derivanti dalla domiciliazione in Italia, tra i quali la possibilità di ottenere il reddito di cittadinanza.